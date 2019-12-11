Названа дата похорон Лужкова

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

Как сообщил источник, Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы политика Евгения Примакова в 15:00. Решение о месте похорон было принято на основании обращения родственников Лужкова.

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Лужков возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После ухода из политики Лужков занимался сельским хозяйством.

Источник: Лента.Ру