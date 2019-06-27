Названа причина авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет расследования крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии МАК, одной из причин гибели лайнера стали ошибочные действия экипажа при наборе высоты. Из-за обледенения всех трех приемников воздушного давления (ППД) приборы недостоверно отображали скорость, говорится в отчете. Из-за этого пилоты потеряли контроль за параметрами полета, переводом его на пикирование и столкновении с землей.

«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — отметили в документе.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

Источник: Лента.Ру