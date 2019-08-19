Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии

Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

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00:01 — Сегодня

По ее словам, отец ребенка по местным обычаям забрал детей в свою семью после развода. За несколько месяцев до того, как Аиша попала в больницу, он избил свою сестру Макку за то, что она появилась на похоронах каких-то родственников в неподобающем виде. «Он рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла. Это все было при Аише. Возможно, Макка обозлилась на Ису и в отместку решила истязать его ребенка», — рассказала Евлоева.

Аиша была госпитализирована в тяжелом состоянии 4 июля. На ее теле было множество ушибов, травм, следов от укусов и ожогов, рентген показал старые переломы ребер и обеих рук, компрессионные переломы некоторых позвонков. 7 августа Аише ампутировали омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки, врачи собираются установить ей протез. Медики до последнего надеялись сохранить руку девочки и откладывали операцию.

Источник: Лента.Ру