Названа причина смерти найденных в колодце москвичей

22 декабря 2019     17
Названа причина смерти найденных в колодце москвичей

Полиция задержала тракториста из Новой Москвы, который сбил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела в колодце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, рабочие ночью убирали проезжую часть. Вместе с ними работал водитель трактора, который по неосторожности нанес коллегам серьезные травмы, из-за которых они скончались. «Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тела в канализационный люк», — сказал источник.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на 21-м километре Калужского шоссе, в поселке Мосрентген обнаружили тела двоих сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти. Трупы обнаружили их коллеги — те не сдали свою смену утром, и другие сотрудники службы отправились на поиски.

Источник: Лента.Ру

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