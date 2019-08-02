Названа проблема при тушении пожаров в российских регионах

2 августа 2019     18
Названа проблема при тушении пожаров в российских регионах

Тушение пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии осложняется сильной жарой, которая иссушает леса. Об этом сообщается на сайте «Авиалесохраны».

«В Красноярском крае, Иркутской области, в Республике Саха (Якутия), где действуют труднодоступные лесные пожары, уже больше месяца стоит 30-ти градусная жара, иссушившая в отсутствии дождей лес до состояния пороха», — говорится в сообщении.

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15:08 — 29 июля

В ведомстве также рассказали, что некоторые места действия пожаров удалены и в них трудно пройти, из-за чего нет возможности доставить туда бульдозеры, трактора с плугами, автоцистерны и другую технику для тушения. Однако там отметили, что с 1 июля по 1 августа удалось ликвидировать около 550 пожаров на площади примерно 340 тысяч гектаров.

Ранее стало известно, что в лесных пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке заподозрили нелегальных лесорубов. Власти пообещали проверить эту версию.

Площадь природных пожаров в России на данный момент составляет около трех миллионов гектаров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Красноярском крае. Будет проведена проверка деятельности должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства. В самом ведомстве, лесопожарном центре и краевом управлении МЧС прошли обыски.

Источник: Лента.Ру

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Названа проблема при тушении пожаров в российских регионах
Названа проблема при тушении пожаров в российских регионах

Тушение пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии осложняется сильной жарой, которая иссушает леса. Об этом сообщается на сайте …



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