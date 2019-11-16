Названа сумма выплат семьям погибшего и раненных при стрельбе в Благовещенске

16 ноября 2019     34
Названа сумма выплат семьям погибшего и раненных при стрельбе в Благовещенске

Семьи погибшего и пострадавших студентов при стрельбе в благовещенском колледже (Амурская область) получат денежные компенсации. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Из резервного фонда правительства Приамурья было выделено 2,5 миллиона рублей. Эта сумма будет распределена между семьями погибшего и трех раненных студентов.

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15:18 — 14 ноября

Также отмечается, что в каждом муниципалитете области было поручено создать психологические службы, чтобы предупредить подобные случаи.

19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, стрелок совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: Лента.Ру

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