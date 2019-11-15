Названа сумма компенсации за смерть расстрелянных в Забайкалье солдат

Размер компенсации семьям погибших при расстреле в Забайкалье военнослужащих составил 6,7 миллиона рублей. Об этом «Новой газете» сообщил референт Главного военно-политического управления Минобороны РФ Рустем Клупов.

Он уточнил, что общая сумма распределялась за каждого погибшего военнослужащего в равных долях без учета должностей и воинских званий и составила 6.680.000 рублей на человека. Также рассматривается вопрос, чтобы выплатить по 4,2-4,3 миллиона рублей по линии жилищного обеспечения как участникам ипотечно-жилищного кредитования. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с кредитной организацией о списании долгов погибших военнослужащих.

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00:16 — 31 октября

Министерство не сумело передать деньги только матери погибшего капитана Евсеева, поскольку ее местонахождение неизвестно. Тем не менее, средства для нее зарезервированы.

Ранее стало известно, что россияне собрали около 700 тысяч рублей в поддержку Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев. Как рассказал его отец Салим, собранные средства он потратит на две поездки в Читу и одну в Москву для встречи с адвокатом, а также на посылку со сладостями сыну к Новому году.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

Источник: Лента.Ру