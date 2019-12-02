Названа сумма компенсации семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Власти Сретенского района в Забайкальском крае выплатят по 60 тысяч рублей семьям погибших в ДТП с автобусом для их погребения. Об этом сообщает ТАСС.

На эти цели из бюджета района будет выделено более одного миллиона рублей. «Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения», — отметил глава района Алексей Закурдаев.

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12:43 — 1 декабря

Он добавил, что из 19 погибших были опознаны тела 17. По его словам, сейчас решается вопрос о доставке к пострадавшим в больницы Читы, Шилки и Нерчинска их родственников.

Траур по погибшим в ДТП объявлен в понедельник, 2 декабря, в Сретенском районе, сообщается на сайте муниципалитета.

Ранее стало известно, что Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье.

Изначально сообщалось, что в автобусе находились 43 человека. 19 человек погибли, в том числе водитель. Еще 19 доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии.

Авария на трассе в Забайкальском крае произошла утром 1 декабря. По одной из версий, у пассажирского автобуса, перевозившего 43 человека из Читы в Сретенск, лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и упала с моста в реку Куэнга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Источник: Лента.Ру