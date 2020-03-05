Названо главное занятие россиянок в свободное время

5 марта 2020     15
Названо главное занятие россиянок в свободное время

Большинство россиянок в свободное время не отдыхают, а занимаются домашними делами, детьми и дачей. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

О домашних хлопотах после работы сообщили 63 процента опрошенных женщин. Другими популярными ответами были просмотр телевизора и прослушивание радиопередач (39 процента), чтение книг (32 процента), общение с друзьями (31), занятие хобби (28).

72 процента проживающих со своими партнершами мужчин также рассказали, что после работы женщины заняты выполнением других обязательных дел. Время на «просто отдых» есть у 18 процентов россиянок, на интернет и компьютерные игры — у 17 процентов.

У каждой третьей женщины в России в среднем по четыре-семь часов свободного времени в будний день, у каждой пятой — по два-три часа, у 18 процентов — больше восьми часов. Некоторые оказались сильно заняты даже по выходным. У 12 процентов есть только два-три часа на себя, у 35 — четыре-семь.

Опрос ВЦИОМ проходил 2 марта, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее россиянки сообщили, что на 8 Марта собираются получить в подарок косметику, духи и ювелирные украшения. Именно это им планируют дарить мужчины.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В немецком Шверине наградили ветеранов Великой Отечественной войны
В немецком Шверине наградили ветеранов Великой Отечественной войны

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …


СК возбудил дело после исчезновения 8-летней девочки под Костромой
СК возбудил дело после исчезновения 8-летней девочки под Костромой

Следователи возбудили уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) после исчезновения 8-летней девочки в …


В Севастополе появится кольцевой пешеходный маршрут
В Севастополе появится кольцевой пешеходный маршрут

Реконструкция Матросского бульвара позволит закольцевать пешеходный маршрут: проспект Нахимова – Приморский бульвар – Синопская лестница – памятник Ленину – Матросский …


Неизвестные сожгли биотуалеты около Панорамы «Оборона Севастополя»
Неизвестные сожгли биотуалеты около Панорамы «Оборона Севастополя»

Сегодня утром охрана музея Панорама “Оборона Севастополя 1854-1855 годов” обнаружила обугленные фрагменты биотуалетов. Неизвестные люди подожгли их ночью.  Для удобства …


Со дна моря поднимают катер, затонувший во время обороны Севастополя
Со дна моря поднимают катер, затонувший во время обороны Севастополя

Уцелевший корпус торпедного катера «Г-5», погибшего предположительно в 1942 году, сегодня поднимают специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты