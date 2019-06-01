Названо число пострадавших в результате взрывов на оборонном заводе в Дзержинске

1 июня 2019     8
Названо число пострадавших в результате взрывов на оборонном заводе в Дзержинске

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате серии взрывов на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По уточненным данным, в цехе по производству тротила ГосНИИ «Кристалл» прогремели три взрыва. Возможной причиной называют технологические нарушения при производстве взрывчатки.

Ранее сообщалось, что на заводе сохраняется угроза новых взрывов. В Дзержинске создан оперативный штаб.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

В Севастополе загорелся танкер «Сейма»
В Севастополе загорелся танкер «Сейма»

31 мая в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре на танкере «Сейма», который предназначался на распилку. …


В Симферополе разбилась женщина
В Симферополе разбилась женщина

В Симферополе уборщица мыла окно на шестом этаже дома по улице Балаклавская, но сорвалась и упала на асфальт. Женщина от …


Севастопольская горбольница №3 отметила 75-летие
Севастопольская горбольница №3 отметила 75-летие

Третья городская больница имени Даши Севастопольской в культурном центре “Корабел” сегодня отметила 75-летие, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Директор департамента здравоохранения …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info