Названо число россиян с перспективой остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в интервью Ura.ru.

По его словам, исчезновение в России профессий, не требующих квалификации, таких как продавцы, охранники и водители, связано с наступлением четвертой промышленной революции. Основная ее черта заключается в том, что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству, отметил депутат.

В этой связи, по мнению Шеина, востребованными останутся профессии, которые подразумевают сопереживание и эмпатию. «Или, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина», — добавил собеседник агентства.

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00:03 — 2 июля

В то же время люди, занятые в сфере услуг, будут уже не нужны. «Мы видим, как (…) в магазинах вместо продавцов ставят аппараты и продукты можно купить по QR-коду», — заявил Шеин.

Ранее в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» сообщили, что массовые профессии будут заменены цифровыми сервисами, поскольку существует тенденция замещения элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Ректор Ярослав Кузьминов подчеркнул, что уже сейчас большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, менее востребованной становится и профессия почтальона. С вероятностью 90 процентов через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, пояснил он.

В июне стало известно, что 65 процентов россиян допускают, что могут потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов. В марте сообщалось, что треть жителей страны боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы.

Источник: Лента.Ру