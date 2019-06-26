Названы возможные темы переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут обсудить в ходе предстоящей в Осаке встречи международные вопросы, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует RNS в среду, 26 июня.

«Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Вопросы различные: общее состояние двусторонних дел, политическая стабильность, Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно Иран и так далее», — сказал он.