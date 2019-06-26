Названы возможные темы переговоров Путина и Трампа

26 июня 2019     22
Названы возможные темы переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут обсудить в ходе предстоящей в Осаке встречи международные вопросы, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует RNS в среду, 26 июня.

«Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Вопросы различные: общее состояние двусторонних дел, политическая стабильность, Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно Иран и так далее», — сказал он.

Сейчас читают:

В Севастополе новые автобусы вышли на маршруты пассажирских перевозок
В Севастополе новые автобусы вышли на маршруты пассажирских перевозок

На городские маршрутные линии вышло 20  новых автобусов, приобретенных ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по программе некоммерческого лизинга. Транспортные средства укомплектованы …


Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Владимир Зеленский назначил своего нового постоянного представителя в несуществующей Автономной Республике Крым. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Украины. «Назначить …


Бегом от наркотиков – в Севастополе прошла антинаркотическая акция
Бегом от наркотиков – в Севастополе прошла антинаркотическая акция

Сегодня Всемирный день борьбы с наркотиками. Севастополь не остался в стороне. В 11 утра на площади Нахимова состоялся антинаркотический забег …


На скале у мыса Фиолент началась установка нового креста
На скале у мыса Фиолент началась установка нового креста

На Георгиевской скале убрали поклонный крест, чтобы установить новый. Прежний крест, не выдержав постоянного воздействия ветров и солёной воды, в ноябре …


Севастопольцы бегали ради жизни
Севастопольцы бегали ради жизни

Сегодня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, под девизом «Севастополь без наркотиков!» в городе проводятся различные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты