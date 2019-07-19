Названы города России с самым загрязнённым воздухом

19 июля 2019     26
Названы города России с самым загрязнённым воздухом

Согласно данным Росгидромета, с которыми ознакомился RT, в 2018 году в 22 российских городах был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. Общая численность жителей в данных городах — 5,1 млн человек.

Отмечается, что в этот список были включены города с  очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

Так, в него попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

По сравнению с 2017 годом в связи со снижением уровня загрязнения воздуха в данный список не включены два города: на территории Дальневосточного федерального округа — Чегдомын (Хабаровский край) и на территории Уральского федерального округа — Магнитогорск (Челябинская область).

В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.

В Росгидромете также отмечают, что все наиболее загрязнённые города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растёт.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали регионы с самым грязным воздухом. В список попали регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 

Источник: Россия Сегодня

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