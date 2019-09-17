Названы города с мечтающей о бегстве российской молодежью

17 сентября 2019     5
Названы города с мечтающей о бегстве российской молодежью

Больше всего молодых людей, готовых переехать из родного города в поисках лучшей жизни, проживают в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

Наименьшее количество этой категории молодежи оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

По словам эксперта, россияне, как правило, получают образование в крупных и развитых городах, таких как Омск или Челябинск, однако после не могут найти высокооплачиваемую работу. В связи с этим молодежь принимает решение переехать в Москву или Санкт-Петербург. «Главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, — это противоречие между высокими стандартами качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать», — пояснил эксперт.

В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. Людей спрашивали, планируют ли они сменить постоянное место жительства в поисках лучшей жизни, а если да — в какой город переехали бы.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска сильнее других российских горожан хотят переехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт. В десятку областных центров, жители которых активнее прочих задумываются смене города проживания, вошли также Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самара и Иваново. Меньше всего подобных планов у москвичей и петербуржцев, третью строчку с конца занял Нижний Новгород.

В качестве наиболее желанного места для переезда большинство — 68 процентов — опрошенных выбрало Москву. На втором месте оказался Санкт-Петербург (13 процентов), третье досталось Сочи (шесть процентов), четвертое — Симферополю (четыре процента), а пятое с одним процентом голосов занял Геленджик.

Источник: Лента.Ру

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