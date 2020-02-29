Названы опасности офисной работы

Из-за работы в офисе могут возникнуть проблемы со зрением, нервно-психические расстройства и ожирение, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Многие россияне считают, что получить какое-либо профессиональное заболевание возможно лишь в случае, когда работа связана с тяжелым физическим трудом или вредным производством, отметили в ведомстве. «Однако, это не так: люди, работающие в офисах, тоже подвержены воздействиям вредных факторов рабочей среды», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве указали, что существуют болезни, которые развиваются постепенно, и работа в офисе способствует этому. Поскольку работа офисных сотрудников часто предполагает длительное нахождение за компьютером, могут возникнуть проблемы со зрением. В частности, при долгой работе перед монитором возможно возникновение синдрома сухого глаза, поскольку глаза долгое время находятся в состоянии напряжения, при котором человек реже моргает, и роговица не увлажняется должным образом.

Еще одно «офисное» заболевание — синдром запястного канала. Он встречаются у пользователей компьютеров, которые активно и долго используют клавиатуру и мышь в неправильной позе. Основными симптомами заболевания являются онемение рук, боли в ладонях и покалывание.

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00:01 — 23 июля 2019

Ряд специфических профессиональных заболеваний нервно-мышечной системы, остеохондроз и остеоартроз могут появиться при неудобной фиксированной позе. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к ожирению, а малоподвижный образ жизни усугубляет напряжение нервной и эмоциональной сфер.

Основным способом профилактики вышеуказанных заболеваний является оптимизация условий труда. Так, в течение рабочего дня следует делать небольшую гимнастику для расслабления мышц, а также делать регулярные перерывы.

В октябре прошлого года сообщалось, что наиболее негативное влияние на здоровье сотрудников офисов оказывает плохое качество воздуха, которое связано с неправильно организованной вентиляцией. Также из-за стрессовых ситуаций, низкой соцподдержки и отсутствия достойного вознаграждения у офисных работников может возникнуть тревожность и невротизм.

Источник: Лента.Ру