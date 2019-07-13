Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти

13 июля 2019     35
Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти

Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это МВД, Роскомнадзор и прокуроры. Разъяснения Генпрокуратуры относятся к пакету законов, запрещающих распространение в интернете недостоверной информации, подписанному президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2019 года. Эти законы вводят запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых «фейковых» новостей (fake-news).

«Перечень органов, определяющих достоверность информации, зависит от каждого отдельно взятого прецедента, и в этой связи не может быть конкретным», — пояснил представитель пресс-службы Генпрокуратуры. Решения об ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона, будут принимать Роскомнадзор и МВД как органы, уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях по частям 9-11 статьи 13.15 КоАП РФ. Также этим правом наделены прокуроры при направлении требований о блокировке интернет-ресурсов в Роскомнадзор.

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