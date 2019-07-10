Названы основные причины вызова скорой помощи в России

Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).

Об этом свидетельствуют результаты анализа работы скорой медицинской помощи в России в 2018 году специалистами ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве. С текстом исследования ознакомился RT.

На втором месте среди основных причин выезда скорой помощи — травмы и отравления (3,8 млн).

По поводу медицинской эвакуации было совершено 3,6 млн выездов.

Роды и патологии беременности стали причиной 552 тыс. выездов скорой помощи в прошлом году.

Всего в 2018-м было совершено 43,9 млн выездов бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось о росте числа пациентов в России, умерших в автомобиле скорой помощи: в 2018 году умерли 6,8 тыс. человек, что почти на 24% больше показателей 2009 года (5,5 тыс.).

В Минздраве России это связали с тем, что скорая стала быстрее доезжать до пациентов: доля вызовов со временем приезда к пациенту менее чем за 20 минут по отношению к общему числу вызовов возросла с 82,5% (2009 год) до 89,4% (2018 год).