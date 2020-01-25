Названы популярные у российских студентов направления для путешествий

07:07

Александра Рыкова

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix выяснили, какие страны для путешествий выбирают российские студенты. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В первом полугодии 2020 года среди зарубежных направлений преобладают Пхукет (Таиланд), Бали (Индонезия), Лиссабон (Португалия), Стамбул (Турция) и Париж (Франция).

Самыми популярными направлениями поездок по России в студенческой возрастной группе (от 18 до 23 лет) стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

При этом отмечается, что студенты чаще летают внутренними рейсами.

«В текущем году в студенческой группе 58% продаж приходится на внутренние рейсы и 42% — на международные», — рассказали RT в Biletix.

Средний чек на авиабилет туда-обратно для пассажира студенческого возраста на внутренних маршрутах составил 6,2 тыс. рублей, на зарубежных рейсах — 19,5 тыс. рублей.

Уточняется, что длительность поездки в студенческой возрастной группе составляет десять дней.

Ранее были названы самые популярные среди россиян туры в 2019 году. На первой строчке оказалась Турция, куда россияне приобрели почти половину (41,9%) от общего количества пакетных туров.

Источник: Россия Сегодня