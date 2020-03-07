Названы популярные у россиянок направления путешествий

7 марта 2020     9
Названы популярные у россиянок направления путешествий

07:00

Александра Рыкова

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix изучили данные о бронированиях в 2019 году и на их основе определили популярные у россиянок направления для путешествий. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

«Наиболее популярными направлениями у женщин на внутренних рейсах в 2019 году оказались Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Любимые международные маршруты россиянок — Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас, Барселона», — рассказали RT в Biletix.

Выяснилось, что российские женщины в среднем бронируют билеты за 23 дня до вылета и путешествуют девять дней.

На долю путешественниц женского пола в 2019 году пришлось 46% приобретённых авиабилетов. При этом 37% из них летали за границу, 63% — в пределах России.

Ранее аналитики назвали самые популярные направления путешествий россиян на 8 Марта.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы популярные у россиянок направления путешествий
Названы популярные у россиянок направления путешествий

07:00 Александра Рыкова Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix изучили данные о бронированиях в 2019 году и на их основе определили …


Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

07:22 Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором …


В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса
В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказался о сроках исчезновения коронавируса …


На Украине начали собирать российские автомобили Lada
На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), который на данный момент пребывает под процедурой санации, в рамках аудита выпустил тестовую партию автомобилей марки …


Нурмагомедов пнул ногой пояс соперника во время битвы взглядов
Нурмагомедов пнул ногой пояс соперника во время битвы взглядов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул ногой пояс соперника Тони Фергюсона во время битвы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты