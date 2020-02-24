Названы причины изменения размера пенсии

Размер пенсии россиянина может быть изменен при установлении надбавки на нетрудоспособного иждивенца. Когда последний достигает совершеннолетия эта надбавка снимается. Об этом рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой».

По ее словам, размер пенсии также может измениться при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. Бибикова пояснила, что в этом случае удваивается размер фиксированной выплаты и, соответственно, увеличивается размер пенсии.

Законодатель подчеркнула, что уменьшиться пенсия может только если при ее назначении была допущена ошибка.

Также Бибикова напомнила, что с 2010 года в стране действует норма, согласно которой пенсионер, не имеющий работы, не может получать матобеспечение ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии проиндексируют на 6,1 процента. Социальная пенсия — это минимальная пенсионная выплата. Ее получают россияне, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Одновременно вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и пенсии участников Великой Отечественной войны. Также увеличатся выплаты жителям блокадного Ленинграда, россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие выплаты.

Источник: Лента.Ру