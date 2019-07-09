Названы причины отказа работнику в отпуске

9 июля 2019     13
Названы причины отказа работнику в отпуске

Работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска в нескольких случаях. Об этом в Роструде рассказали «Российской газете».

Отмечается, что в исключительных случаях компания с согласия работника может перенести его отпуск на следующий год, если отсутствие сотрудника на рабочем месте негативно отразится на рабочем процессе предприятия. При этом сотрудник должен использовать свой отпуск не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Кроме того, наниматель может отозвать работника из отпуска, однако в этом случае компания должна предоставить ему возможность выбрать удобное для отпуска время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Работодатель самостоятельно определяет перечень обстоятельств, при которых он может пойти на этот шаг.

В Роструде напомнили, что если работнику не выплатили отпускные или не предупредили его о начале отпуска за две недели, то компания обязана перенести его даты на другой согласованный с сотрудником срок. Также запрещено не предоставлять оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд, работникам младше 18 лет и занятым на работах с опасными или вредными условиями труда.

Источник: Лента.Ру

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