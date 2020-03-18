Названы регионы — лидеры по трудоустройству через службы занятости

18 марта 2020     17
Названы регионы — лидеры по трудоустройству через службы занятости

06:07

Николай Соколов

Регионом с наибольшим числом россиян, устроившихся на работу с помощью центров занятости населения (ЦЗН) в четвёртом квартале 2019 года, стала Ростовская область. RT составил соответствующий рейтинг регионов на основе данных Роструда.

РИА Новости

Больше всего трудоустроенных с помощью службы занятости в указанный период было в Ростовской области (87,3 тыс. человек из 161,5 тыс. обратившихся в ЦЗН) и Дагестане (64 тыс. из 77,5 тыс.).

Далее следуют Воронежская область (55,9 тыс. из 74 тыс. обратившихся в ЦЗН), Краснодарский край (54 тыс. из 166,7 тыс.) и Алтайский край (45 тыс. из 84 тыс.).

Меньше всего людей было трудоустроено в Ингушетии (всего 107 человек из 17,4 тыс. обратившихся в ЦЗН), на Чукотке (188 человек из 1,5 тыс.), в Магаданской области (974 из 4 тыс.), Ненецком АО (1,5 тыс. из 3 тыс.) и Республике Алтай (2 тыс. из 8,8 тыс.).

Всего в России за четвёртый квартал 2019 года по направлению службы занятости были трудоустроены 1,1 млн из почти 2,8 млн, обратившихся в центры занятости.

Ранее были названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России. 

Источник: Россия Сегодня

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