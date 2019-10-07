Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах. Об этом сообщает РИА Новости.

На рейтинг города влияли два основных показателя: среднего размера зарплаты за первые шесть месяцев 2019 года, а также их соотношение к стоимости стандартного потребительского набора. Список возглавила Москва: ее жители зарабатывают в среднем 96,9 тысяч рублей, на которые могут приобрести 3,83 величины потребительского набора.

В тройку городов с самыми большими зарплатами также вошли Южно-Сахалинск и Салехард.

Источник: Лента.Ру