Названы самые активно потребляющие водку регионы России

6 февраля 2020     16
Названы самые активно потребляющие водку регионы России

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России. Данные центра опубликовала газета «Известия».

Согласно данным, лидером по объемам потребления водки стала Сахалинская область — 12 литров на душу населения. За ней следует Магаданская область — там показатель равен 11,4 литрам. В пятерку входят республика Коми (10,6 литров), Чукотского автономного округа (10 литров) и Карелии (9,6 литров).

По мнению экспертов, такая статистика связана с холодным климатом регионов и тем, что там традиционно предпочитают крепкие напитки. Отмечается, что большинство жителей этих субъектов — мужчины, в том числе и приезжающие на заработки.

Рейтинг регионов основывается на статистике Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов России.

В декабре 2019 года регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера были названы самыми курящими и пьющими в России. Наибольшая приверженность к вредным привычкам отмечается в ЯНАО. В Магаданской области наиболее серьезной проблемой является алкоголь. Меньше всего вредных привычек — у жителей республик Северного Кавказа: Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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Источник: Лента.Ру

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