Названы самые востребованные профессии

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда составили перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В десятку вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Источник: Лента.Ру