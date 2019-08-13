Названы самые востребованные профессии

13 августа 2019     8
Названы самые востребованные профессии

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда составили перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В десятку вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Источник: Лента.Ру

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