Названы самые зависимые от наркотиков регионы

24 июня 2019     14
Названы самые зависимые от наркотиков регионы

Cпециалисты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг регионов страны. С направленным в правительство документом ознакомилась газета «Известия».

Согласно результатам исследования, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика. В конце рейтинга оказались Московская и Челябинская области, а также Хакасия.

Рейтинг был составлен на основе официальной статистике Росстата, Минздрава и МВД. В частности, одним из критериев стало число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.

В марте стали известны регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ. Список возглавили Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Названы самые зависимые от наркотиков регионы
Названы самые зависимые от наркотиков регионы

Cпециалисты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг регионов страны. С направленным в правительство документом ознакомилась газета «Известия». Согласно результатам исследования, …


Под парусами: в Санкт-Петербурге прошел главный праздник выпускников
Под парусами: в Санкт-Петербурге прошел главный праздник выпускников

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid12: ‘186114’, extid: make_custom_id_user() //pk: …


«Среди гражданского населения пострадавших нет»: что известно о нападении на полицейских в Грозном
«Среди гражданского населения пострадавших нет»: что известно о нападении на полицейских в Грозном

Мужчина напал на двоих правоохранителей в Грозном. Злоумышленник находился за рулём автомобиля, когда его остановили для проверки документов. Он напал …


Умер актер Андрей Харитонов
Умер актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский в своем Facebook. …


Российская команда завоевала 21 медаль во второй день Европейских игр
Российская команда завоевала 21 медаль во второй день Европейских игр

Российская сборная укрепила лидерство в общекомандном зачете по итогам второго дня Европейских игр в Минске, завоевав 21 медаль. Отмечается, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты