Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

В Роспотребнадзоре выяснили, у работников каких сфер деятельности чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в 2018 году. С соответствующими данными санитарного ведомства ознакомился RT.

Почти половина (47,5%) зарегистрированных случаев профзаболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

На втором месте — сотрудники обрабатывающих производств (27,3% от впервые зарегистрированных случаев).

Далее в рейтинге наиболее пострадавших от профессиональных заболеваний работников идут представители предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%).

Профессиональные заболевания чаще всего диагностируются в связи с физическими перегрузками работников, производственными травмами, отравлениями химическими веществами и так далее.

В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.).

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.