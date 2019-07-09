Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

9 июля 2019     24
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Александра Рыкова

В Роспотребнадзоре выяснили, у работников каких сфер деятельности чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в 2018 году. С соответствующими данными санитарного ведомства ознакомился RT.

  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Почти половина (47,5%) зарегистрированных случаев профзаболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых. 

На втором месте — сотрудники обрабатывающих производств (27,3% от впервые зарегистрированных случаев). 

Далее в рейтинге наиболее пострадавших от профессиональных заболеваний работников идут представители предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%). 

Профессиональные заболевания чаще всего диагностируются в связи с физическими перегрузками работников, производственными травмами, отравлениями химическими веществами и так далее. 

В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.). 

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.

Источник: Россия Сегодня

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