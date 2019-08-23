Названы самые опасные для репродуктивного здоровья россиян профессии

23 августа 2019     21
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья россиян профессии

Эксперты назвали сферы деятельности, которые оказывают наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин. Об этом рассказали в НИИ медицины и труда имени академика Н.Ф. Измерова, передает RT.

Наиболее негативное влияние оказывают на женщин химические факторы. Маляры, операторы заправочных станций и литейщики рискуют столкнуться с проблемами репродуктивного здоровья. Плохо сказываются на способности родить ребенка профессии, связанные с вибрациями — водитель, гравер, дорожник, шлифовальщик.

Особый риск представляет работа, связанная с микроорганизмами — это касается сотрудниц медучреждений, лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности и животноводства. Еще один фактор, который может повлиять на репродуктивное здоровье, это экстремальный микроклимат — например, работа в цехе с холодильным оборудованием или на открытом воздухе в условиях экстремального климата.

Женщинам также не рекомендуют работать укладчиками-упаковщиками, формовщиками и такелажниками, так как это связано с подъемом тяжестей. Кроме того, негативно на репродуктивную функцию влияют профессии, связанные с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.

На мужское репродуктивное здоровье воздействуют все вышеперечисленные условия, кроме тяжести процесса, считают в НИИ. Воздействие вредных факторов на работе может вызвать нарушения в формировании органов у детей, привести к генетическому сбою или рождению мертвого ребенка. На репродуктивное здоровье влияют нерациональное питание, вредные привычки, недостаточный сон, психоэмоциональные перегрузки.

Ранее Министерство труда России более чем в четыре раза сократило перечень работ, запрещенных для женщин. Новым приказом вместо 456 запрещенных для женщин профессий утверждено 100.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Погода в Севастополе и Крыму 23 августа
Погода в Севастополе и Крыму 23 августа

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С. Атмосферное давление 760 мм. рт. …


Михаил Развожаев намерен посетить все школы Севастополя
Михаил Развожаев намерен посетить все школы Севастополя

Об этом врио губернатора Севастополя написал сегодня утром в своих социальных сетях. «Если не успею до 1 сентября, то продолжу …


Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику

08:21 Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, работы идут …


Названы самые опасные для репродуктивного здоровья россиян профессии
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья россиян профессии

Эксперты назвали сферы деятельности, которые оказывают наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин. Об этом рассказали …


От Рюрика до Гамлета
От Рюрика до Гамлета

На РЕН ТВ стартовал документальный цикл «Неизвестная история» — большая премьера канала выходит в эфир каждую субботу в 17:20. Один …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты