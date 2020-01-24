Названы самые популярные овощи и фрукты у россиян

06:02

Александра Рыкова

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» выяснили, какие овощи и фрукты чаще всего покупали россияне в 2019 году. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, самым популярным фруктом по итогам прошлого года стал банан. На втором месте — яблоко.

Также россияне часто покупали цитрусовые — апельсины, лимоны и мандарины.

В десятку популярных фруктов также вошли виноград, груши, гранат, персики и киви.

Самым популярным овощем признан картофель. Далее в рейтинге овощей, которые чаще всего покупали россияне, идут огурцы, морковь, капуста.

Реже россияне покупали помидоры, свёклу, баклажаны, перец.

Ранее исследование показало, что печенье, пряники и вафли стали самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России.

Источник: Россия Сегодня