Названы самые популярные овощи и фрукты у россиян

24 января 2020     16
Названы самые популярные овощи и фрукты у россиян

06:02

Александра Рыкова

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» выяснили, какие овощи и фрукты чаще всего покупали россияне в 2019 году. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, самым популярным фруктом по итогам прошлого года стал банан. На втором месте — яблоко. 

Также россияне часто покупали цитрусовые — апельсины, лимоны и мандарины. 

В десятку популярных фруктов также вошли виноград, груши, гранат, персики и киви. 

Самым популярным овощем признан картофель. Далее в рейтинге овощей, которые чаще всего покупали россияне, идут огурцы, морковь, капуста. 

Реже россияне покупали помидоры, свёклу, баклажаны, перец. 

Ранее исследование показало, что печенье, пряники и вафли стали самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России.

Источник: Россия Сегодня

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