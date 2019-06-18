Названы самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России

18 июня 2019     11
Названы самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России

Росстат выяснил, какие профессии были наиболее популярными среди мужчин и женщин в России в 2018 году. С соответствующими данными службы ознакомился RT.

Больше всего женщин — 4,7 млн — работали продавцами.

Далее в списке — специалисты в области образования (3,7 млн), бизнеса и администрирования (3,3 млн), работники экономической и административной сферы, имеющие среднее образование (2,2 млн).

Наименее привлекательными для женщин были такие профессии, как уличный торговец (10 тыс.), специалист-техник в области информационно-коммуникационных технологий (31 тыс.), сборщик (50 тыс.), рабочий в области электротехники и электроники (92 тыс.).

Больше всего мужчин работали водителями и операторами подвижного оборудования (6,6 млн).

Далее в списке — рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (3,8 млн), а также в строительстве (2,2 млн). 

Кроме того, мужчины часто работали охранниками (2,2 млн) и специалистами в области науки и техники (2,1 млн).

Меньше всего мужчин работали уличными торговцами (10 тыс.), помощниками в приготовлении пищи (14 тыс.), работниками, оказывающими услуги по индивидуальному уходу (37 тыс.) и офисными служащими (47 тыс.).

Ранее Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России. В 2018 году на 1000 мужчин в среднем приходилось 1156 женщин.

С начала века гендерное соотношение изменилось незначительно: в 2000 году на 1000 мужчин приходились 1138 женщин.

Источник: Россия Сегодня

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