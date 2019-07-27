Названы самые распространенные речевые ошибки россиян

27 июля 2019     26
Названы самые распространенные речевые ошибки россиян

Профессор кафедры сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала самые популярные речевые ошибки россиян. Об этом пишет «Российская газета».

Лидером рейтинга стало слово «звонит», в котором россияне делают ударение на букве «о». Это, по словам специалиста, «с головой выдает невысокий культурный уровень человека». Также люди часто используют просторечия «ихний», «евонный», «ложить» и «плотят». Причем в последнем случае, отмечает Блинова, есть не только речевая, но и грамматическая ошибка: «В основе слова — “плАта”, и потому за проезд можно только “заплатить”».

Другая распространенная ошибки зародилась еще во времена Хрущева — «договорА», хотя по правилам следует говорить «договОры». Из других типичных ошибок Блинова выделила использование слова «экспрессо», путаницу со словами «одеть» и «надеть», а также неправильное ударение в слове «тОрты».

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Севприроднадзор зафиксировал вырубку краснокнижных деревьев
Севприроднадзор зафиксировал вырубку краснокнижных деревьев

Специалисты главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзора) зафиксировали незаконную вырубку деревьев, которые занесены в Красную книгу. Проверка проведена …


В Севастополе начато благоустройство еще двух скверов
В Севастополе начато благоустройство еще двух скверов

Капитальный ремонт скверов начат по ул. Маринеско в районе домов № 4-6 в Гагаринском районе и по ул. Солнечной в …


В Москве ждут аномальных холодов
В Москве ждут аномальных холодов

В Москву 30 и 31 июля могут прийти рекордные холода. Об этом заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений …


В Крыму обокрали экс-директора крымского отделения компании «Киевстар»
В Крыму обокрали экс-директора крымского отделения компании «Киевстар»

Известного бизнесмена из Крыма обокрали. Экс-директор крымского отделения компании «Киевстар» Геннадий Хмара лишился дорогого транспортного средства. Об сообщает «Комсомольская правда – Крым». …


Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников
Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников

12:09 Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, китаец Сунь Ян заявил, что не заслужил бойкотирование его персоны соперниками на церемонии награждения …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты