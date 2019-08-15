Названы самые распространённые у российских школьников заболевания

15 августа 2019     17
Названы самые распространённые у российских школьников заболевания

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России выяснили, как меняется здоровье детей в течение 11-летнего периода обучения в школе и назвали самые распространённые заболевания среди учеников.

Согласно результатам исследования, с которым ознакомился RT, здоровье школьников с 1-го по 11-й класс ухудшалось.

Так, если в первом классе к абсолютно здоровым были отнесены 4,3% наблюдаемых школьников, то к концу обучения таких не осталось. 

Авторы исследования отмечают, что за 11 лет школьной жизни распространённость функциональных отклонений у детей возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще. 

Среди мальчиков и юношей в наибольшей степени распространены такие заболевания, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония. 

В свою очередь, девочки и девушки более подвержены таким нарушениям здоровья, как дефицит массы тела, головные боли, неврозы, близорукость.

Исследование также показало, что с психологической точки зрения наиболее напряжённым периодом обучения для мальчиков стали 1—3-й классы и 11-й. Для девочек — период с 9-го по 11-й класс.

Исследование проводилось с 2005 по 2015 год. Наблюдались 426 учеников из четырёх школ Москвы. Было проведено более 25 тыс. врачебных осмотров. 

Ранее в Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу.

Источник: Россия Сегодня

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