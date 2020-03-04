Названы сроки публикации обновленной Конституции

Новый вариант Конституции после принятия поправок официально опубликуют в собрании законодательства России спустя полторы недели, сообщила замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, до выхода нового издания с обновленным вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде. Он будет размещен на портале правовой информации.

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18:42 — 2 марта

2 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции.

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование 22 апреля. Предлагается, что этот день будет объявлен выходным.

Источник: Лента.Ру