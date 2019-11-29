Названы сроки экспертизы препарата «Фризиум» в России

Производитель «Фризиума» подал заявление на регистрацию препарата в России. Если не возникнет дополнительных вопросов к производителю, экспертиза лекарства может завершиться к марту 2020 года. Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина, передает РИА Новости.

Экспертиза началась 10 октября, в декабре будут сданы образцы. Она завершится в течение трех месяцев. Максимкина отметила, что препарат на регистрацию подала компания «Санофи».

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13 сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а саму процедуру регистрации ускорят. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, а также «Фризиум».

Первая партия незарегистрированного в России «Фризиума» поступила в страну 27 октября. Сообщалось, что в Москве лекарство появится в середине недели, а в регионах — 3 ноября.

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16 июля в Москве на почте задержали Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Женщину продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением дела о контрабанде психотропных веществ, но дело так и не завели. 15 августа еще одну россиянку задержали за посылку с «Фризиумом» для сына, больного эпилепсией. На нее завели дело, но 19 августа его прекратили.

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Источник: Лента.Ру