Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Учёные из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук выяснили, что в качестве оптимального напитка для людей, придерживающихся здорового образа жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.
Топинамбур — это клубненосное растение, известное также под названием «земляная груша».
По данным учёных, топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами. В частности, его используют в производстве лекарств, необходимых для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.
Учитывая возрастающий интерес населения к правильному питанию на основе натуральных ингредиентов, специалисты считают, что топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому рациону.
Так, это растение в том числе содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин. Белок топинамбура является полноценным и содержит полный набор незаменимых аминокислот, отмечают специалисты.
Кроме того, топинамбур содержит калий, магний кальций, фосфор, железо, цинк, кремний и другие полезные минеральные элементы.
Напиток на основе топинамбура может представлять собой мутную жидкость с тонкоизмельчённой мякотью.
В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15 — 20%.
Массовое производство такого полезного напитка можно организовать на основе уже существующих технологических линий по производству соков, нектаров и других напитков, считают авторы исследования.
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Источник: Россия Сегодня
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