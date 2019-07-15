Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

15 июля 2019     31
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Учёные из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук выяснили, что в качестве оптимального напитка для людей, придерживающихся здорового образа жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.

Топинамбур — это клубненосное растение, известное также под названием «земляная груша». 

По данным учёных, топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами. В частности, его используют в производстве лекарств, необходимых для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.

Учитывая возрастающий интерес населения к правильному питанию на основе натуральных ингредиентов, специалисты считают, что топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому рациону. 

Так, это растение в том числе содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин. Белок топинамбура является полноценным и содержит полный набор незаменимых аминокислот, отмечают специалисты. 

Кроме того, топинамбур содержит калий, магний кальций, фосфор, железо, цинк, кремний и другие полезные минеральные элементы. 

Напиток на основе топинамбура может представлять собой мутную жидкость с тонкоизмельчённой мякотью.

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15 — 20%. 

Массовое производство такого полезного напитка можно организовать на основе уже существующих технологических линий по производству соков, нектаров и других напитков, считают авторы исследования.

Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Стали известны самые популярные автобусные маршруты у молодежи
Стали известны самые популярные автобусные маршруты у молодежи

Эксперты из компании OneTwoTrip выяснили, какие у российской молодежи самые популярные автобусные маршруты. Об этом 15 июля сообщает «РИА Новости». …


Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Учёные из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук выяснили, что в качестве оптимального напитка для людей, придерживающихся …


Беременная женщина пожаловалась на сумасбродство свекров и снискала поддержку
Беременная женщина пожаловалась на сумасбродство свекров и снискала поддержку

Пользовательница Reddit пожаловалась в сети на странное хобби своих родственников, которое ее раздражает и пугает. Публикация стала вирусной, а комментаторы …


В США 18 собак съели своего хозяина
В США 18 собак съели своего хозяина

В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post. Инцидент …


На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро
На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать около 500 миллионов евро в инфраструктуру Крыма. Об этом рассказал представитель компании в Центральной и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info