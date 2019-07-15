Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Учёные из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук выяснили, что в качестве оптимального напитка для людей, придерживающихся здорового образа жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.

Топинамбур — это клубненосное растение, известное также под названием «земляная груша».

По данным учёных, топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами. В частности, его используют в производстве лекарств, необходимых для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.

Учитывая возрастающий интерес населения к правильному питанию на основе натуральных ингредиентов, специалисты считают, что топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому рациону.

Так, это растение в том числе содержит полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин. Белок топинамбура является полноценным и содержит полный набор незаменимых аминокислот, отмечают специалисты.

Кроме того, топинамбур содержит калий, магний кальций, фосфор, железо, цинк, кремний и другие полезные минеральные элементы.

Напиток на основе топинамбура может представлять собой мутную жидкость с тонкоизмельчённой мякотью.

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15 — 20%.

Массовое производство такого полезного напитка можно организовать на основе уже существующих технологических линий по производству соков, нектаров и других напитков, считают авторы исследования.

Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.