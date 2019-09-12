Назван средний возраст жителя России

12 сентября 2019     14
Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

За почти 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года. Так, согласно данным статистической службы, на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

В 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года.

Кроме того, самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя республики — 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92). 

Самый возрастной регион — Тамбовская область (43,4). Также в числе регионов с более высоким средним возрастом Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3). 

Как рассказал ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев, средний возраст рассчитывается как сумма возрастов всех жителей страны, делённая на число россиян. 

По его словам, данный показатель позволяет оценить общую возрастную структуру населения. 

«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идёт к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних. И такая тенденция характерна для многих стран», — пояснил эксперт. 

Ранее был назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России.

Источник: Россия Сегодня

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