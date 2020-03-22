Назван средний инкубационный период COVID-19

Сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге (США) назвали средний инкубационный период COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

После проведения анализа данных SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, выяснилось, что средний инкубационный период заболевания равен 5,1 дня. Согласно данным, полученным в ходе исследования, 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности.

Отмечается, что у 97,5 процента людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дней после заражения. В ведомстве подчеркнули, что точная оценка инкубационного периода заболевания позволит лучше оценить динамику вспышки COVID-19 и разработать эффективные меры контроля.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 306 тысяч человек, более 13 тысяч умерли, а 92,3 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник: Лента.Ру