Назначен новый глава Севастополя

Руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Михаил Развожаев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
На этом посту Развожаев сменил Дмитрия Овсянникова, ушедшего в отставку по собственному желанию.
Развожаев — глава исполкома ОНФ, член центрального штаба организации. Занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, также осенью 2018 года был врио главы Хакасии. Проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов». Политику 38 лет.
Источник: Лента.Ру