Назначен новый глава Севастополя

11 июля 2019     19
Назначен новый глава Севастополя

Руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Михаил Развожаев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

На этом посту Развожаев сменил Дмитрия Овсянникова, ушедшего в отставку по собственному желанию.

Развожаев — глава исполкома ОНФ, член центрального штаба организации. Занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, также осенью 2018 года был врио главы Хакасии. Проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов». Политику 38 лет.

Источник: Лента.Ру

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