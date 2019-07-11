Назначен новый глава Севастополя

Развожаев — глава исполкома ОНФ, член центрального штаба организации. Занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, также осенью 2018 года был врио главы Хакасии. Проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС , которую называют «школой губернаторов». Политику 38 лет.

На этом посту Развожаев сменил Дмитрия Овсянникова , ушедшего в отставку по собственному желанию.

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