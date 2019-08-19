Назначен новый председатель Конституционного суда Молдавии

19 августа 2019     15
Назначен новый председатель Конституционного суда Молдавии

11:50

Новым председателем Конституционного суда Молдавии избран Владимир Цуркан. Данное решение было принято на заседании в понедельник, 19 августа.

«В понедельник, 19 августа 2019 года, судьи Конституционного суда выбрали председателем КС судью Владимира Цуркана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

В конце июля Высший совет магистратуры Молдавии в ходе заседания утвердил новых членов Конституционного суда (КС) после того, как прошлый состав ушёл в отставку на фоне политического кризиса в стране.

В конце июня лидер Молдавии Игорь Додон потребовал сформировать новый состав КС до конца июля.

Прошлый состав КС Молдавии ушёл в отставку в полном составе 26 июня после аннулирования ряда собственных решений, принятых с 7 по 9 июня, — в частности, о незаконности назначения лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента и Майи Санду — премьер-министром страны.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму осуждены двое военнослужащих за халатность
В Крыму осуждены двое военнослужащих за халатность

Как стало известно “Ъ”, Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб. с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на …


В Крыму нет свободных мест для туристов
В Крыму нет свободных мест для туристов

В крымских отелях практически нет свободных мест. Об этом сообщила Ассоциация оздоровительного туризма (АТОР) со ссылкой на статистические данные, предоставленные …


В Севастополь на туристический пресс-тур приедут журналисты со всей России
В Севастополь на туристический пресс-тур приедут журналисты со всей России

Завтра в Севастополе ждут первую группу журналистов, которым продемонстрируют весь туристический потенциал города, а потом они сделают сюжеты об отдыхе …


Новый морской тральщик «Иван Антонов» направился из Петербурга в Севастополь
Новый морской тральщик «Иван Антонов» направился из Петербурга в Севастополь

Сейчас корабль находится в Северном море и направляется в пролив Ла-Манш для дальнейшего выхода в Атлантический океан. В январе тральщик …


Назначен новый председатель Конституционного суда Молдавии
Назначен новый председатель Конституционного суда Молдавии

11:50 Новым председателем Конституционного суда Молдавии избран Владимир Цуркан. Данное решение было принято на заседании в понедельник, 19 августа. «В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты