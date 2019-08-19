Назначен новый председатель Конституционного суда Молдавии

11:50

Новым председателем Конституционного суда Молдавии избран Владимир Цуркан. Данное решение было принято на заседании в понедельник, 19 августа.

«В понедельник, 19 августа 2019 года, судьи Конституционного суда выбрали председателем КС судью Владимира Цуркана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

В конце июля Высший совет магистратуры Молдавии в ходе заседания утвердил новых членов Конституционного суда (КС) после того, как прошлый состав ушёл в отставку на фоне политического кризиса в стране.

В конце июня лидер Молдавии Игорь Додон потребовал сформировать новый состав КС до конца июля.

Прошлый состав КС Молдавии ушёл в отставку в полном составе 26 июня после аннулирования ряда собственных решений, принятых с 7 по 9 июня, — в частности, о незаконности назначения лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента и Майи Санду — премьер-министром страны.

Источник: Россия Сегодня