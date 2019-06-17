Найдена самая тесная квартира Москвы

17 июня 2019     37
Найдена самая тесная квартира Москвы

На московском рынке аренды жилья порядка 0,3 процента всех предложений приходится на квартиры малой площади (до 20 квадратных метров). При этом площадь самой маленькой съемной квартиры столицы составляет всего 11 метров. Об этом говорится в материалах компании «Миэль-Аренда» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квартира-рекордсмен расположена на первом этаже одной из девятиэтажек района Чертаново, ее можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. «В квартире выполнен качественный ремонт, есть вся необходимая мебель и техника», — приводят в компании выдержку из описания объекта.

Второе место в рейтинге самых маленьких съемных квартир досталось 13-метровой «однушке» в районе Соколиная гора. Квартира выставлена в аренду за 21 тысячу рублей в месяц. Третье место заняла квартира площадью 14 «квадратов» на пятом этаже пятиэтажки в районе Хорошево-Мневники. Она сдается за 30 тысяч рублей в месяц.

Четвертое и пятое место заняли квартиры площадью 15 и 16 метров соответственно. Обе квартиры находятся в Текстильщиках, первая из них сдается за 30 тысяч, вторая — за 31 тысячу рублей в месяц.

По оценке столичного департамента экономической политики и развития города (ДЭПиР), в Москве предлагается в аренду около 300 тысяч квартир. Стоимость самого дешевого предложения, по данным «Инком-Недвижимость», — 20 тысяч рублей в месяц.

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Источник: Лента.Ру

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