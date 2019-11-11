«Найти способ успокоить ситуацию»: президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку

Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране. Он выразил надежду, что беспорядки и акции протеста, которые продолжаются уже около трёх недель, в ближайшее время прекратятся. Вместе с главой государства свои посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента. При этом незадолго до официального заявления Моралеса глава Вооружённых сил страны Уильямс Калиман призвал его отказаться от президентского мандата.

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке. Заявление политика транслировалось в соцсетях.

«Сейчас моя обязанность как президента — найти способ успокоить ситуацию», — передаёт слова Моралеса агентство ТАСС.

Как отметил политик, он пошёл на такой шаг, чтобы «госслужащие не подвергались нападкам и угрозам». Сложившуюся ситуацию он назвал государственным переворотом.

«Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир», — заявил политик. Он также подчеркнул, что надеется на прекращение беспорядков уже сегодня вечером (10 ноября), и сообщил, что не намеревается покидать страну, поскольку у него «нет причин бежать».

Вслед за главой государства в отставку подал и вице-президент Альваро Гарсия Линера, а вместе с ним и спикер сената Ариадна Сальватьерра. Спикер палаты депутатов Виктор Борда покинул свой пост за несколько часов до этого.

Международная реакция

На новости об отставке Моралеса уже отреагировали власти Кубы. В МИД страны заявили, что рассматривают происходящее в Боливии как государственный переворот.

«МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом, президентом Эво Моралесом, героем и символом борьбы коренных народов нашей Америки. Мы призываем к глобальной мобилизации для борьбы за жизнь и свободу Эво», — цитирует ТАСС сообщение главы кубинского ведомства Бруно Родригеса Парильи в Twitter.

Аналогичной точки зрения придерживается и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Мы решительно осуждаем государственный переворот, устроенный против братского президента Эво Моралеса», — говорится в записи венесуэльского лидера в Twitter.

Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente @evoespueblo. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. pic.twitter.com/c6JGrNBFGo — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 10, 2019

Между тем, как передаёт CNN, в Госдепартаменте США заявили, что они «наблюдают за быстро разворачивающимися событиями в Боливии и отставками президента Эво Моралеса и вице-президента Гарсии Линеры».

В свою очередь, Колумбия настаивает на созыве экстренного заседания Организации американских государств.

«Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии внимательно следит за последними политическими событиями Боливии. Колумбия просит генеральный секретариат ОАГ в срочном порядке созвать сессию Постоянного совета с тем, чтобы найти решения сложной институциональной ситуации, в которой находится Боливия», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Призыв военных

Протесты против Эво Моралеса Reuters © CARLOS GARCIA RAWLINS

Напомним, что массовые акции протеста и беспорядки в городах Боливии начались после проведения президентских выборов, на которых победу в первом туре одержал Эво Моралес. Оппозиция требовала пересчёта голосов, а демонстрантов поддержал Карлос Меса — главный соперник Моралеса в президентской гонке. Он уже успел отреагировать на отставку главы государства, назвав её «концом тирании».

Также стоит отметить, что незадолго до заявления Моралеса главнокомандующий Вооружёнными силами латиноамериканского государства Уильямс Калиман призвал боливийского лидера уйти в отставку.

«Призываем президента страны отказаться от президентского мандата, что позволит принести мир и стабильность ради блага Боливии», — цитирует Калимана РИА Новости.

Он также добавил, что такая необходимость вызвана эскалацией конфликта, которая угрожает безопасности населения страны.

При этом в субботу Боливийское информационное агентство сообщило, что Калиман исключил участие армии в подавлении протестов.

«Мы никогда не выступим против народа, перед которым мы в долгу, и всегда обеспечим мир и добрососедство среди братьев, а также развитие нашей Родины», — заявил главнокомандующий ВС Боливии.

Впрочем, стоит отметить, что, согласно заявлениям министра обороны государства Хавьера Савалета, правительство Моралеса не намеревалось привлекать военных к обеспечению порядка в городах, где проходили массовые акции протестов.

Между тем отметим, что Моралес подал в отставку спустя несколько часов после того, как он объявил о проведении новых выборов.

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«Я принял решение, во-первых, полностью обновить состав Высшего избирательного суда, … во-вторых, назначить проведение новых всеобщих выборов, с помощью которых народ сможет демократическим путём избрать новых политиков», — приводит цитату политика РИА Новости.

На проведении новых выборов настаивала как оппозиция, не признавшая результаты голосования, так и некоторые внешние игроки, в частности, США, Аргентина, Бразилия и Колумбия — все они входят в Организацию американских государств. Они настаивали на проверке результатов выборов специалистами ОАГ.

Группа наблюдателей от организации по итогам проверки заявили, что обнаружили ряд нарушений, а также назвали «статистически маловероятным», что Моралес мог набрать достаточно голосов для победы в первом туре. После этого генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро выразил мнение, что необходимо аннулировать результаты голосования.

«В связи с серьёзностью обвинений и анализом избирательного процесса, который мне передала группа аудиторов, мы считаем необходимым заявить, что первый тур выборов, состоявшихся 20 октября, должен быть аннулирован, а избирательный процесс должен начаться снова», — приводит слова Альмагро РИА Новости.

Источник: Россия Сегодня