«Наказание без доказательств становится новым стандартом»: Поздняков о санкциях WADA и позиции ОКР

Исполком WADA отстранил российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, однако отчёт организации не содержит никаких конкретных обвинений в адрес Олимпийского комитета России. Такое заявление сделал глава ОКР Станислав Поздняков. Он также подчеркнул, что закон не должен применяться по национальным и политическим основаниям, и уточнил, что решение о дальнейших действиях со стороны России будет принимать наблюдательный совет РУСАДА. Чиновник заявил, что Всемирное антидопинговое агентство вынесло предписания «карательной и унизительной направленности», а санкции носят неадекватный характер.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года. В связи с этим глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с официальным заявлением. По его словам, итоги заседания исполкома WADA были предсказуемы.

«Конечно, мы разочарованы, но изначально исходили из того, что рекомендации комитета по соответствию члены исполкома одобрят без каких-либо изменений. Особенно после того, как основные тезисы оказались в открытом доступе за две недели до их рассмотрения непосредственно исполкомом WADA. Считаем, что это было связано с целью повлиять и предвосхитить итоги сегодняшней встречи в Лозанне», — отметил он.

Чиновник уточнил, что решение агентства в ближайшее время рассмотрит наблюдательный совет РУСАДА.

«Сейчас нам необходимо официально и очень внимательно изучить текст одобренных исполкомом WADA рекомендаций и окончательно сформировать свою юридическую позицию. Решение о согласии или несогласии с предписаниями исполкома WADA будет принимать наблюдательный совет российского антидопингового агентства, который соберётся в течение ближайших десяти дней. До заседания наблюдательного совета представители РУСАДА, ОКР или ПКР высказываться по вопросу согласия либо несогласия не уполномочены», — добавил он.

Поздняков также подчеркнул, что позиция ОКР по ограничительным мерам со стороны WADA остаётся неизменной.

«Санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует национальный олимпийский комитет, как это записано в Олимпийской хартии. И мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора и опять же в соответствии с Олимпийской хартией», — заявил чиновник.

Говоря об ограничениях, утверждённых WADA, глава ОКР отметил, что у организации отсутствуют конкретные аргументы в отношении России.

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«В самом отчёте WADA не содержится никаких обвинений в адрес олимпийского и паралимпийского комитетов России, что было отмечено в том числе и в официальном заявлении Международного олимпийского комитета. Тем не менее последствия предписания исполкома WADA напрямую ущемляют права наших организаций, например в части коллективных ограничений членам исполкома ОКР и ПКР. Предложенные ограничения и их последствия, безусловно, ударят и по международным спортивным федерациям», — уточнил Поздняков.

Чиновник также подчеркнул, что подобные санкции являются унизительными для чистых спортсменов.

«Мы категорически против того набора требований ограничительного характера, которые сегодня одобрил исполком WADA в отношении чистых российских спортсменов. Эти предписания, помимо карательной и унизительной направленности в отношении чистых, атлетов никоим образом не будут способствовать восстановлению статуса соответствия российского антидопингового агентства», — добавил он.

Поздняков подчеркнул, что со своей стороны комитет продолжит бороться за интересы российских атлетов.

«Безусловно, свои права и права наших чистых спортсменов мы будем защищать и отстаивать надлежащим образом. В конечном итоге именно спортсмены, которые являются главными действующими лицами и без которых нет никакого смысла в организациях, комиссиях и комитетах, оказываются в данном случае пострадавшей стороной. И это сейчас самое главное. Атлеты, которые в честной борьбе, не нарушая никаких правил, завоевали право соревноваться, должны делать это точно в таких же условиях, как и их соперники», — отметил чиновник.

Глава ОКР подчеркнул, что позиция WADA остаётся непонятной для российской стороны.

«Сегодняшним решением WADA российские спортсмены лишены равноправия, так же как прав человека и гражданина представлять свою страну. Невозможно понять позицию руководителей WADA, озвученную на сегодняшней пресс-конференции о недопуске к участию в международных соревнованиях российских спортсменов, имена которых могли бы быть упомянуты в, предположительно, отсутствующей части базы данных московской антидопинговой лаборатории», — отметил он.

В заключение Поздняков раскритиковал решение Всемирного антидопингового агентства за бездоказательность.

«Наказание без доказательств, равно как и наказание гарантированно невиновных, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте. Борьба с допингом должна вестись бескомпромиссно в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность, но закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться избирательно по национальным, идеологическим и тем более политическим основаниям», — заключил глава ОКР.

Источник: Россия Сегодня