Налог на доходы со вкладов начнёт удерживаться с 2022 года

18:38

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог на доходы по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей начнёт удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году.

РИА Новости

«Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей», — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что данная мера не коснётся процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнёт действовать только с 2021 года.

«Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году», — уточнил Силуанов.

Накануне президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам.