Налог на старые автомобили в России захотели повысить

Минпромторг собирается увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Александр Морозов, передает «Коммерсант».
Источник: Лента.Ру
Минпромторг собирается увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Александр Морозов, передает «Коммерсант».
Источник: Лента.Ру
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