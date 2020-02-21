Налог на старые автомобили в России захотели повысить

21 февраля 2020     17
Налог на старые автомобили в России захотели повысить

Минпромторг собирается увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Александр Морозов, передает «Коммерсант».

Источник: Лента.Ру

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