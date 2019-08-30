«Нам больно, что мы не сделали результат»: Кононов о вылете из Лиги Европы, ошибках и строительстве команды

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал поражение от «Браги» болезненным, но при этом подчеркнул, что не имеет претензий к игрокам своей команды. По мнению специалиста, на результате встречи сказалась усталость футболистов, возникшая на фоне насыщенного графика. Кроме того, Кононов признался, что красно-белые остро нуждаются в усилении центральной линии, а также отказался критиковать Резиуана Мирзова.

Статус Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака» от матча к матчу становится всё более значимым. Ещё до стартового свистка ответного матча с «Брагой» 53-летний специалист оказался в центре внимания фото- и видеокамер — в тот момент, когда команды занимали свои места на скамейках, несколько десятков объективов внимательно фиксировали эмоции наставника красно-белых.

Сам Кононов к такому ажиотажу вокруг своей персоны уже привык и стал вести себя на бровке куда более уверенно и раскованно, чем в конце прошлого сезона и начале нынешнего.

Неизменным остаётся и новый имидж Кононова — пиджаки, которые так невзлюбили фанаты москвичей, исчезли из обихода специалиста. На матч с «Брагой» Кононов вновь выбрал брюки, джемпер и белые кеды, в которых в последнем месяце потерпел лишь одно поражение — как раз от нынешнего соперника.

Что касается поведения тренера, привычно спокойный Кононов весь первый тайм эмоциями, мимикой и жестами ничем не уступал экспрессивному португальскому коллеге Рикардо Са Пинту. Наставник красно-белых провёл весь первый тайм на ногах. Кононов активно управлял командой и амплитудными движениями указывал футболистам на ошибки.

Сильнее всего доставалось хавбеку Зелимхану Бакаеву, на которого тренер потратил около минуты, в крайне эмоциональной форме указывая на его ошибки.

Но два мяча, пропущенных в концовке первого тайма, сбили настрой всего стадиона — трибуны практически затихли, улеглись эмоции и у тренерского штаба. Кононов то садился на своё место, то вновь занимал наблюдательную позицию на кромке технической зоны, однако мимика и жесты специалиста стали сдержанными. Не изменилось настроение главного тренера и после единственного мяча в исполнении как раз Зелимхана Бакаева. Хавбек услышал все замечания наставника, но спасти свою команду от вылета из Лиги Европы так и не смог.

«Надо двигаться дальше»

Кононов появился на послематчевой пресс-конференции через несколько минут после того, как за стеной пресс-центра стихло шумное празднование футболистов «Браги». Главный тренер «Спартака» не скрывал разочарования от результата и начал с того, что объяснил причины поражения своей команды.

«Для нас, для общественности, это очень серьёзный проигрыш. Это неприятно… Что касается игры, то первый начали неплохо. Создавали моменты, могли забить. В итоге свои наработки не использовали и пропустили две контратаки, которые привели к голам. Во втором тайме хотели изменить игру на флангах. По этой причине появились Солтмурад Бакаев, который хорошо проявляет себя на флангах, и Жано Ананидзе, задачей которого был контроль центральной зоны», — пояснил Кононов.

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По мнению тренера, на негативном результате во многом сказалось насыщенное расписание «Спартака».

«Наш тяжёлый график продолжается. Да, мы говорим и работаем над тем, чтобы каждую игру ребята были свежими. Но физиологию не обманешь. От усталости появляются брак в передачах, теряется концентрация. Пока легче не станет. В воскресенье нам играть с «Зенитом», — рассказал журналистам главный тренер.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на проигрыш, удовлетворён самоотдачей команды.

«У меня нет никаких претензий к игрокам. Они отдали все силы. Всё, что есть на сегодняшний момент», — выразил мнение специалист.

После оценки, выставленной Кононовым, журналисты напомнили тренеру, что не только «Спартак», но и «Брага» выступает сразу в нескольких турнирах. Однако специалист парировал это утверждение и акцентировал внимание на том, что, в отличие от соперника, который обладает стабильным составом, «Спартак» только ищет свою игру.

«Перед первым матчем у «Браги» было на день больше отдыха. Мы же прилетели в Португалию после тяжелейшего матча с ЦСКА. К тому же они провели десять замен в составе по итогам двух встреч. Мы же — только пять. Кроме того, мы строим новую команду. Не играют Гус Тиль и Джордан Ларссон, которые уже начали определять нашу игру. Так что выводы делайте сами», — заявил он.

По мнению репортёров, тренер допустил ошибку, сделав ставку на хавбека Резиуана Мирзова. Журналисты попросили Кононова объяснить, почему он продолжает выпускать его.

«Я не буду говорить по игрокам индивидуально. Разбор всех ошибок, которые совершены футболистом, услышит только он. Мы будем работать, анализировать. Перекладывать вину на кого-то одного неправильно. Футбол — командная игра, так что это наша общая осечка, в первую очередь и моя», — отметил специалист.

Кроме того, Кононов рассказал, что трансферная кампания красно-белых будет продолжена. Москвичи ищут усиление в опорную зону, которая, по мнению главного тренера, является наиболее проблематичной.

«Так как мы перестраиваем команду, нам нужны игроки высокого уровня. Формируем коллектив по определённым принципам. Так что будут футболисты, которых мы приобретём. Но называть их имена я не хочу. Кроме того, есть и те, кто нас покинет. Мы в процессе перестройки, но главное — мне нравится то, что происходит внутри. Самоотдача, микроклимат. Да, сегодня вечером нам больно от того, что мы не сделали результат. Но надо двигаться дальше», — резюмировал тренер.

Источник: Россия Сегодня