«Напоминаю ребятам, что они лучшие в мире»: Зуева о прогрессе Тарасовой и Морозова и их рекорде в короткой программе ЧР

Евгения Тарасова и Владимир Морозов продемонстрировали хорошее катание в короткой программе на чемпионате России. Об этом заявила их тренер Марина Зуева. По словам специалиста, после перехода к ней спортсмены проделали огромную работу над собой и сделали правильные выводы из прежних ошибок. Она также рассказала об адаптации пары за океаном и призналась, что поведение фигуристов вдохновляет её.

— Какие у вас в целом остались впечатления от короткой программы?

— Мы движемся по правильному пути. Главная цель состоит в том, чтобы совместить процесс приобретения новых навыков с поддержанием имеющейся у спортсменов базы. Сейчас они уже могут улучшать техническую сторону катания. В команде появились новые люди: мой бывший ученик Артём Торгашов работает с ними над прыжками, а физической подготовкой занимается профессиональный хоккеист Райан Веске, который выступал в НХЛ и КХЛ. Райан понимает, что ребятам необходимо развивать скорость и силовые качества, и старается сделать на это упор. Мы проанализировали программы других пар. Были изменены порядок элементов, а также некоторые связки, чтобы они презентовались без потери хореографии, образа.

— Получается, раньше ребятам не хватало физической готовности для безошибочного катания?

— Понимаете, ко мне пришла уже созревшая пара со сложившимися стереотипами и видением. Конечно, поначалу им было непросто работать в новом образе, с новыми связками. Да и непривычная для них атмосфера тоже оказывала своё влияние. В таких случаях всегда необходимо время для адаптации. Женя и Володя начали кататься с новыми идеями.

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— Тяжело ли вам было перестроиться на новый лад? Обычно вы работаете больше с танцорами, а здесь взялись за пару.

— Конечно, для меня это тоже было чем-то новым и необычным.

— Не было ли у ребят разочарования поначалу в связи с не самыми приятными результатами?

— Опираясь на многолетний опыт, могу сказать, что провалы, разочарования и неудачи случаются у всех спортсменов. Но меня больше всего поразила реакция Жени и Володи на происходящее. Осознав, что проблема кроется в них самих, ребята начали анализировать, дорабатывать, исправлять ошибки. Хотя бывает, я сама чувствую, что пары нет, а я где-то недоработала, и начинаю думать, как изменить ситуацию. И поведение ребят не может не вдохновлять в том числе и меня. Это рост, основанный на предыдущем опыте, в том числе и неудачном. И я всё время напоминаю им, что они выиграли короткую программу на Олимпийских играх, а значит, по сути, являются лучшей парой в мире. Это говорит о многом. И я чувствую огромную ответственность за подготовку.

— Когда Тарасова и Морозов начнут показывать высокие результаты после смены тренера? Как долго будет длиться процесс восстановления?

— Это не восстановление, а рост. Наши ошибки — это тоже рост. Так что это никакая не перестройка, а развитие. Они получают новые знания.

— Как Евгения и Владимир освоились в другой стране?

— По словам Нины Мозер, ребята набирают форму позже остальных пар. Даже если мы берём их выступления в прошлом году, да, они занимали высокие места, но о безупречном катании говорить не приходилось. Сейчас же они потихоньку приходят в себя. Мне бы очень хотелось, чтобы Женя и Володя катались чисто.

— Ребята сказали, что на них может пагубно сказаться перерыв в середине сезона. То есть без официальных стартов сложно будет оставаться в форме.

— Да, так и есть. Сейчас нам нужно закончить эти соревнования, а потом достойно проявить себя на показательных выступлениях. Ну и, конечно, мы будем ждать приглашений.

— Вы имеете в виду, от шоу?

— Да, это, безусловно, замечательный навык перформанса.

— Вам ещё не поступали конкретные предложения?

— На данный момент — нет, но всё ещё впереди. В любом случае нам точно есть над чем поработать в промежутке между чемпионатами России и Европы. После этого будет многое понятно. Наши спортсмены бездействовать не будут: им есть чем заняться.

— Во время недельной подготовки к турниру тренировки проводились с Ниной Михайловной и Максимом Траньковым, верно?

— Да, именно так. Мы составили план тренировочного процесса. Каждый день проводилось не менее четырёх тренировок.

— Тяжело ли далась акклиматизация в Красноярске?

— Важно качество проделанной работы. Когда ты готов, лететь можно куда угодно.

Источник: Россия Сегодня