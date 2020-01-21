Нарисовавшую деда-ветерана российскую школьницу заставили пририсовать ему ногу

21 января 2020     16
Нарисовавшую деда-ветерана российскую школьницу заставили пририсовать ему ногу

Учительница рисования одной из московских школ сказала ребенку исправить рисунок с дедом-ветераном, который потерял ногу во время Великой Отечественной войны, и пририсовать ему ее, пишут «Новые известия».

Об инциденте в своем Facebook сообщил отец третьеклассницы. Он указал, что на уроке детям дали задание нарисовать «военную композицию» о подвигах советского война. Его дочь изобразила немецкий и советский танки, а также ветерана с протезом вместо левой ноги. Увидев это, преподавательница взяла ластик и стерла искусственную конечность. Она сказала девочке, что это «некрасиво», и надо рисовать «нормального» человека. «Дочь пыталась отстоять свою позицию: так она показала, что он воевал. Но не вышло», — уточнил мужчина.

По его словам, прообразам для рисунка был прапрадед школьницы, о котором она слышала от родителей. Он вернулся с фронта на костылях, без ноги и с медалями.

Директор школы Виталий Худошин встал на защиту педагога. Он сказал, что в рисунках на заданную тему детям стоит изображать не «ужастики, страдания», а патриотизм и важность подвига. «Преподаватель ребятам сказала, что не надо делать акцент на изуродованные части тела, а надо изобразить героизм», — добавил он.

В разговоре с изданием учительница заявила, что рисунки были посвящены Дню Победы и должны быть праздничными, показывать достижения, «как у нас в стране все хорошо и прекрасно, и что все это дала нам Победа».

«Героизм солдат должен быть. Смысл же не в увечьях должен быть, а в том, что солдат бился, сражался, а не где-то на пилораме был и оттуда вернулся», — ответила она, добавив, что педагогам рекомендовано, чтобы дети не рисовали негатив о войне.

Преподавательница добавила, что работу девочки не трогала, и только предложила ей показать, что «рана подзажила уже, раз он домой вернулся, чтоб не так страшно было». К посту отец прикрепил фото картинки с урока. На нем видно, что ноги солдата сначала выглядели по-другому и были затерты, поверх этого четкими линиями нарисованы сапоги.

Источник: Лента.Ру

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