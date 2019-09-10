Насыщенная оборона гостей и гол на 89-й минуте: как сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе к Евро-2020

Сборная России в матче отборочного этапа чемпионата Европы по футболу-2020 одержала непростую домашнюю победу над Казахстаном. Подопечные Станислава Черчесова нанесли по воротам соперника 25 ударов, но единственный мяч забили лишь на 89-й минуте. Автором победного гола стал защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Три изменения в составе и серьёзный настрой

После выездной победы над сборной Шотландии мало кто из болельщиков сомневался, что Россия практически обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020, тем более в параллельном матче миром разошлись другие преследователи коллектива Станислава Черчесова — Кипр и Казахстан.

И как раз с последними отечественной команде предстояло сразиться в Калининграде спустя всего два дня после предыдущей встречи. Разумеется, от Артёма Дзюбы и компании в понедельник ждали только победы, учитывая, что в марте россияне на выезде отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и выглядели на порядок сильнее оппонента.

Тем не менее Черчесов предостерегал своих подопечных от возможной недооценки способностей гостей. В свою очередь, капитан команды Дзюба в преддверии матча пообещал, что сборная отнесётся к Казахстану со всей серьёзностью.

«В понедельник важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал Дзюба в Instagram.

И болельщики действительно не должны были дать футболистам расслабиться — ведь на стадионе в Калининграде ожидался аншлаг. Российская сборная продолжает гастролировать по различным российским городам и собирать полные арены, даже если в соперниках — Сан-Марино, как это было в Саранске. А при такой аудитории экономить силы просто невозможно.

Что касается стартового состава сборной России, то в нём по сравнению с матчем в Шотландии произошло сразу три изменения, и все они коснулись атакующей линии.

Во-первых, вместо Алексея Ионова на фланг полузащиты вернулся Денис Черышев, который в последний раз играл за сборную как раз в Казахстане. Во-вторых, пару в центре поля составили молодые Ильзат Ахметов и Антон Миранчук. Роман Зобнин остался на скамейке запасных, как и Фёдор Кудряшов.

Оборонительная «стена» Казахстана и неточные удары издали

От сборной России болельщики ждали яркой игры и большого количества голов, но первый тайм получился для хозяев весьма непростым. Гости ожидаемо выбрали игру от обороны и защищались достаточно грамотно и дисциплинированно. При этом казахи действовали очень самоотверженно и зачастую бросались в опасные подкаты. После одного за помощью медиков даже пришлось обратиться Александру Головину.

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Долгое время подопечным Черчесова не удавалось проникнуть в чужую штрафную. Дзюба пытался цепляться за мяч, но оказался под плотной опекой высоких центральных защитников соперника. Подборы тоже зачастую оставались за сборной противника.

Неудивительно, что наиболее опасные моменты до перерыва россияне создали именно благодаря ударам с дальней дистанции. В частности, вспоминается выстрел Головина, с которым неожиданно не справился Дмитрий Непогодов. Вратарь казахстанцев выпустил мяч из рук, и тот едва не приземлился за лицевую линию.

Из других моментов можно упомянуть несильный удар Дзюбы головой после подачи корнера. В данной ситуации Непогодов сыграл более чем уверенно и спокойно забрал снаряд. А перспективный голевой удар Миранчука из пределов штрафной принял на себя защитник.

Правда, и сборная Казахстана практически ничем не отвечала на атаки россиян и всё больше прижималась к собственным воротам. Вспоминается разве что опасный проход по флангу в штрафную российской сборной и прострел на одиннадцатиметровую отметку. Георгий Джикия в подкате сыграть не успел, но защитника успел подстраховать Магомед Оздоев.

Слабая реализация и спасение в концовке

Во втором тайме мучения сборной России продолжились. Соперник продолжал обороняться всей командой и даже не помышлял об атаках. Таким образом, хозяевам предстояло из раза в раз пытаться взломать насыщенную защитную стену соперника.

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Понимая, что команде необходимы свежие силы, Черчесов на исходе часа игры провёл двойную замену. Вместо абсолютно незаметного Черышева на поле вышел Фёдор Кудряшов, а позицию Миранчука занял быстрый Алексей Ионов, который сразу же принялся подавлять оппонентов высоким прессингом. Весьма активно включился в игру и Кудряшов.

Вести же вперёд Россию продолжал Головин. Александр собирал все мячи возле чужой штрафной и дирижировал атаками команды. Правда, футболист «Монако» уж слишком часто полагался на собственный удар и из раза в раз отправлял снаряд мимо створа.

Чтобы укрепить центр поля, Черчесов за 20 минут до конца снял с игры уставшего Ахметова и выпустил вместо него Зобнина. После этого сборная России окончательно прижала соперника к воротам и приступила к финальному штурму, который сводился в основном к забросам в штрафную.

Правда, очень долго удача хозяевам не сопутствовала. Например, Кудряшов после очередной подачи с фланга головой немного не попал в ближнюю девятку. А наиболее убойный момент упустил опытный Жирков. После отличной скидки от Дзюбы Юрий с близкой дистанции бил, казалось, наверняка, но Непогодов каким-то чудом отразил выстрел ногой.

Но России всё же удалось дожать соперника, и непосредственное участие во взятии ворот принял всё тот же Жирков. Он, как в молодые годы, промчался вперёд по левому флангу и заставил защитника сфолить на себе. Головин же со стандарта исполнил отличную подачу, а Фернандес головой с нескольких метров отправил мяч в сетку. Непогодов умудрился среагировать и в данной ситуации, но лишь коснулся снаряда руками.

Финальный свисток Черчесов встретил с нескрываемым облегчением. Он победно потрясал руками и благодарил подопечных за игру. В непростом матче после тяжёлого выезда в Шотландию они всё же дожали неуступчивого соперника и набрали важные три очка, ещё больше приблизившись к поездке на Евро-2020. При этом Казахстан нанёс в створ ворот Гилерме всего один удар.

Источник: Россия Сегодня