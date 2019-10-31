НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Альянс также призвал пустить на полуостров международные наблюдательные организации.

В тексте отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в заявлении.

НАТО призвало Россию передать Украине контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии «Украина-НАТО».

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