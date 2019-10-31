НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине

31 октября 2019     10
НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине

15:49

НАТО призвало Россию передать Украине контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии «Украина-НАТО».

РИА Новости

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в заявлении.

В тексте отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове.

Альянс также призвал пустить на полуостров международные наблюдательные организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал приоритетной задачей возвращение Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Источник: Россия Сегодня

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