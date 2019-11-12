02:45
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
02:45
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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Россиянина задержали за пост «Допустимо ли называть русский народ говном?»
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
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Шесть человек погибли и 37 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Перу. Об этом в понедельник, 11 ноября, …