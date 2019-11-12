«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

12 ноября 2019     16
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

02:45

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

РИА Новости

Источник: Россия Сегодня

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